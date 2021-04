Arsenal, Aubameyang shock: l’ex Borussia Dortmund ha contratto la malaria. Le ultime

Shock per Pierre-Americk Aubemayang.

L’ex attaccante di Borussia Dortmund e Saint-Etienne ha annunciato – tramite il proprio account Instagram ufficiale – di aver contratto la malaria.

“Ehi ragazzi, grazie per tutti i messaggi e le chiamate. Sfortunatamente ho contratto la malaria alcune settimane fa mentre ero con la nazionale in Gabon“

“Ho trascorso alcuni giorni in ospedale questa settimana, ma mi sento molto meglio ogni giorno, grazie ai grandi medici che hanno rilevato e curato il virus così rapidamente. Non mi sentivo davvero me stesso nelle ultime due settimane, ma presto tornerò più forte che mai”.

L’ultimo match giocato dal bomber dei Gunners è stata l’andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Slavia Praga. Aubemayang era anche stato protagonista con l’assist decisivo fornito per Pepe. Non è chiaro quando il calciatore dell’Arsenal potrà tornare a disposizione di Mikel Arteta. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del giocatore gabonese.