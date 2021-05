Arsenal, Aubameyang e la malaria: “È stato un momento davvero brutto, vi racconto”

Nelle scorse settimane, una brutta notizia ha scosso il mondo Arsenal.

Pierre-Emerick Aubameyang ha contratto la malaria. Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante dei Gunners attraverso un post su Instagram. Il calciatore francese naturalizzato gabonese ha scoperto di aver contratto la malattia una volta rientrato a Londra dopo gli impegni della sua Nazionale in Gabon.

“Mi sentivo molto male – ha raccontato il classe 1989, che si appresta ad affrontare la semifinale di ritorno di Europa League contro il Villarreal -. Ho avuto la febbre per tre giorni di seguito, tutto il giorno e tutta la notte. È stato un momento davvero brutto. Adesso mi sento al 90%, sono decisamente pronto per giocare una sfida importante come questa. So che fisicamente manca qualcosa, ma la testa è molto al di sopra del 100% e può fare la differenza”, le dichiarazioni rilasciate a Football London.

ANNO DIFFICILE – “Ho attraversato momenti difficili, anche mia madre non è stata bene. È stato un anno difficile per me. Adesso spero che la prossima stagione sarà diversa. Per me la vicinanza della famiglia è qualcosa di molto importante. E spero che chiunque possa averla sempre vicino. Ho avuto delle stagioni ancor più brutte all’inizio della mia carriera. Sicuramente è la più complicata degli ultimi anni. Ho avuto alcuni problemi dentro e fuori dal campo ma sono fiducioso per questo finale di stagione. Non credo che le critiche siano esagerate, sicuramente fanno male, ma questo fa parte del calcio e a volte devi saperle accettare. Dopo quello che ho fatto negli ultimi anni le persone ovviamente avevano delle aspettative diverse”, ha concluso.