Ag. Skriniar: “Rinnovo con l’Inter rifiutato due volte. Milan onorerà la maglia”

Dopo un lunghissimo tiro e molla tra la dirigenza dell' Inter e Skriniar per il rinnovo contrattuale, a mettere la parola fine è il procuratore del difensore centrale slovacco, intervistato ai microfoni di Telenord. Roberto Sistici ha fatto il punto sul futuro del suo assistito, che salvo grandi capovolgimenti di fronte, non sarà in quel di Milano, in cui è diventato un grande difensore di spessore. Di seguito le sue parole:

"Circa un mese dopo, prima di Natale, ho comunicato all’Inter la decisione di non accettare la loro proposta. Scelta ribadita a inizio gennaio, prima della Finale di Supercoppa, quando ho anche informato i dirigenti nerazzurri Marotta e Ausilio che ci ritenevamo liberi di ascoltare offerte di altri club. Non era magari una comunicazione obbligatoria, ma era per il giocatore e il sottoscritto il modo più corretto di procedere, sapendo che serietà e trasparenza sono per noi il modo migliore di procedere. Ripeto, non abbiamo mai saltato nessun appuntamento con l’Inter. Del PSG non abbiamo parlato noi, così come non siamo stati noi a far trapelare le posizioni nostre e dell’Inter, visto che, con l’Inter, avevamo stabilito di gestire la cosa con la giusta riservatezza, nell’interesse della serenità e della prestazione della squadra e del giocatore che assisto. Ci sono contatti con alcuni club. Non italiani".