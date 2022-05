Palermo femminile: rosa sconfitte dalla Pink Bari e retrocesse matematicamente in C

Il Palermo femminile perde in casa contro la Pink Bari e retrocede matematicamente nel campionato di Serie C

La sconfitta interna patita contro la Pink Bari sancisce la matematica retrocessione in Serie C per la formazione femminile del Palermo.

Complici le concomitanti vittorie di Ravenna e Tavagnacco, dirette concorrenti nella lotta salvezza, le ragazze di Antonella Licciardi devono abbandonare ogni residua speranza di mantenere la categoria. Un impatto molto complesso con un campionato molto competitivo come la Serie B nazionale per la compagine rosanero che, nonostante quattro vittorie conquistate nelle ultime dieci gare, non è riuscita a rimediare al negativo avvio di stagione. La netta sconfitta per cinque a zero subita ad opera della squadra pugliese frantuma i sogni salvezza del Palermo con tre giornate d'anticipo dal termine del campionato.