Liverpool, Robertson e la sua nuova villa: 3,3 milioni di sterline e un vicino speciale…Sir Alex Ferguson!

Andrew Robertson ha un nuovo vicino di casa.

Il terzino sinistro del Liverpool è ormai da qualche anno una delle certezze all’interno dello scacchiere tattico di Jurgen Klopp, grazie anche alla sua spiccata propensione offensiva e alle eccellenti doti in fase arretrata. Un laterale basso ‘tuttofare’, capace di ricoprire l’intera out mancina con egregia rapidità e precisione, tutte caratteristiche che hanno contribuito all’ascesa personale del giocatore scozzese oltre che dei Reds in questi ultimi anni. Ma il classe ’94 – oltre che di molteplici doti tecniche – è in possesso anche di un buon gusto a livello immobiliare: negli ultimi giorni, infatti, il numero 26 avrebbe deciso di trasferirsi nella sua nuova casa a Wilmslow Road, strada collocata in uno dei quartieri più prestigiosi di Manchester.