PSG, Pochettino: “Un club come questo merita giocatori di altissimo livello”

Il nuovo allenatore del PSG, Mauricio Pochettino, ha parlato degli obiettivi di mercato del club francese e del futuro per il prossimo campionato

L'allenatore del ,Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, ha parlato ai microfoni di PSGTV a proposito dei quattro nuovi arrivi in rosa e dei prossimi obiettivi della campagna acquisti del club parigino: "Sono sei mesi che collaboriamo con il presidente Nasser e il direttore sportivo Leonardo per reclutare top player. Volevamo prendere decisioni comuni e in quelle decisioni comuni, cercare di prendere le decisioni migliori per il nostro club, per i nostri tifosi, per le persone che lavorano per il club, per poter raggiungere gli obiettivi che sono stati fissati per questa stagione. Un club come il Paris Saint-Germain merita giocatori di altissimo livello. E quando parli di giocatori come Wijnaldum, Ramos, Hakimi o Donnarumma, questi sono tutti giocatori che hanno dimostrato le loro qualità in altri club e che hanno dimostrato di avere le qualità per giocare per il Paris Saint Germain".