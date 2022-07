Psg, Neymar: “Ecco la mia volontà sul futuro. Non so quali siano i piani del club”

Una stagione al di sotto delle aspettative quella di Neymar al Paris Saint Germain , ha portato diversi quotidiani francesi a darlo per un giocatore prossimo alla cessione. Inizialmente si dava per fattibile un suo trasferimento in Mls anticipato , mentre ultimamente si è anche parlato di un passaggio al prestigioso Manchester City di Pep Guardiola , quest'ultimo protagonista di una recente smentita sul possibile arrivo del brasiliano nel club campione d'Inghilterra. In seguito all'amichevole vinta dai parigini contro l' Urawa Red Diamonds , l'ex Barcellona si è espresso sul tema addio. Di seguito le sue parole:

"Voglio sempre rimanere al club. Finora il Psg non mi ha detto nulla, non so quali siano i suoi piani per me",