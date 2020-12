PSG, Neymar e il veglione di capodanno a Rio de Janeiro: il procuratore fa chiarezza, ecco come stanno le cose

Capodanno 2021 e polemiche furiose attorno Neymar Jr.

VIDEO Neymar, party-scandalo e polemiche furiose: O’ Ney al centro della bufera in Brasile

In un mondo in piena lotta contro il Coronavirus – tra divieti e restrizioni -, la stella brasiliana ha organizzato un veglione per festeggiare il nuovo anno nella sua villa sulla costa di Rio de Janeiro. La scelta del numero 10 del Paris Saint Germain ha creato non pochi dissensi, ragion per cui la procura brasiliana ha aperto un’indagine a tal proposito.

L’entourage dell’attaccante classe ’92 avrebbe negato, ma il mistero si è infittito dopo che il giocatore ha postato una sua foto con un amico su uno yacht sulla spiaggia di Santa Catarina.

Il procuratore di Rio ha dichiarato di aver aperto un’inchiesta dopo aver ricevuto “diverse denunce, sulla base di informazioni divulgate dalla stampa, riguardanti gli eventi organizzati dal giocatore professionista Neymar“, chiedendo al calciatore maggiori dettagli sul numero di invitati che, secondo O Ney sarebbero 150, ma secondo i media 500.

Legalmente, lo stato di Rio de Janeiro non vieta feste in residenze private e il municipio di Mangaratiba ha ammesso dunque di ‘non avere il potere’ di intervenire. Seguiranno aggiornamenti…