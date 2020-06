PSG, Lugano allontana Cavani dal San Paolo: “Neanche se mettessimo insieme tutti i club brasiliani più Boca e River”

“Lo conosciamo, così come Thiago Silva, il miglior difensore con cui ho giocato. Come sapete entrambi sono apprezzati, hanno un grande mercato in Europa, e oggi con la situazione della pandemia in Sudamerica… Se provassimo a mettere insieme tutti i club brasiliani, più Boca Juniors e River Plate, non riusciremmo comunque a portarlo. Purtroppo. Ovviamente c’è una chat di amici, siao sempre vicini a lui per sapere se vuole mai tornare qui”.