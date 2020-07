PSG, le confessioni di Icardi: “Vi racconto Neymar e Mbappé. Champions? Club stanco di fallire”

Stagione dai numeri straordinari quella vissuta al Psg da Mauro Icardi che ha cambiato il corso della propria carriera.

L’attaccante argentino che in Italia ha vestito le maglie di Sampdoria e Inter si è laureato campione di Francia con i parigini oltre ad avere conquistato anche la coppa nazionale. Il centravanti classe ’93 sarà un punto fermo del club nella prossima stagione, ma adesso c’è da pensare ai quarti di finale di Champions League contro l’Atalanta. Le dichiarazioni di Maurito rilasciate a France Football.

“La gente dall’esterno non si può rendere conto, ma la realtà è completamente diversa. Sappiamo benissimo che tipo di giocatore è Neymar, quando conosci davvero l’uomo puoi solo andare d’accordo con lui perché è lontano dalle storie riportate dai media. È un compagno di squadra che non esita ad aiutarti, è questo lo stato mentale di cui abbiamo bisogno. I grandi giocatori sono i primi a dare l’esempio. È un ragazzo sempre felice che va molto d’accordo con tutti, una persona davvero umile. Stesso discorso per Mbappé, un ragazzo ancora giovane ed estremamente maturo per la sua età che ha già ottenuto grandi traguardi. Le squadre che sono andate avanti in Champions League hanno tutte la nostra stessa ambizione, vale a dire vincere finalmente questo titolo e cambiare il corso della storia. Negli ultimi anni la squadra ha fallito e abbiamo tutti voglia di trionfare, l’obiettivo del club è quello di raggiungere la finale e poter finalmente sollevare questo trofeo. Il club ha investito negli ultimi anni, siamo a tre partite dal nostro obiettivo e tutti insieme faremo di tutto per invertire la storia dopo gli episodi di Barcellona e Manchester “.