PSG, il saluto di Thiago Silva: “Non andrò alla Fluminense, ho un obiettivo preciso”

Thiago Silva non terminerà la propria carriera al Fluminense.

Il difensore vedeoro, in scadenza di contratto con il PSG, ha confermato che non rimarrà all’ombra della Torre Eiffel e ha quindi intenzione di continuare in un altro campionato. Da escludere un approdo nel Brasileirao, al momento le ipotesi più accreditate sono Everton e Milan. Le dichiarazioni del centrale difensivo nel corso di una diretta instagram sul proprio profilo.

“Tutti conoscono l’affetto che provo per il Fluminense, avrò una gratitudine eterna per loro, ma ho ancora degli obiettivi da raggiungere in Europa e spero di poterli realizzare il prima possibile”.