PSG, Icardi spegne le voci di mercato: “Nessun dubbio sulla mia permanenza a Parigi”

Dopo le voci di mercato che lo hanno visto coinvolto, Mauro Icardi annuncia la sua permenenza a Parigi anche per il prossimo anno attraverso una storia sul suo profilo Instagram

E' lo stesso Mauro Icardi a mettere fine alle diverse voci che vedevano un suo passaggio in Serie A alla Roma o alla Juventus. L'attaccante argentino ha confermato la sua permanenza al Paris Saint-Germain attraverso un post sul suo profilo social, in risposta alla domanda di una pagina del club parigino.

Ecco le sue parole direttamente da Instagram: "Questa stagione, la prossima e la prossima ancora! Non ci sono mai stati dubbi. Allez Paris !".

Mauro Icardi è al Paris Saint-Germain dalla stagione 2019-20, quando fu prelevato dall'I nter in prestito con diritto di riscatto. Con il club parigino ha collezionato 62 presenze e 33 gol in tutte le competizioni. Con il PSG ha conquistato un campionato francese, due Coppe di Francia e una Supercoppa di Francia , raggiungendo anche la finale di Champions League , persa poi con il Bayern Monaco .

Nelle ultime settimane era stato accostato alla Juventus e alla Roma di Josè Mourinho, ma alla fine l'attaccante argentino rimarrà in Francia almeno per un altro anno, dopo essere stato riscattato la scorsa stagione per 50 milioni più 8 di bonus.