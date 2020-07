PSG, Icardi punge l’Inter: “Qui posso vincere titoli e giocare al top”

Mauro Icardi e la stoccata all’Inter.

L’attaccante argentino si è trasferito al PSG dopo aver giocato per ben 6 stagioni in nerazzurro mettendo a segno 111 reti in 188 presenze. L’attuale centravanti della compagine parigina, attraverso i canali ufficiali della società, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni non senza lanciare una frecciatina alla sua ex squadra.

“Ho 27 anni, ho trascorso molto tempo in Italia. È stato importante per me fare un grande passo nella mia carriera. Volevo venire in un club come il Psg per vincere titoli e giocare ai massimi livelli. Questo è ciò che mi ha fatto desiderare di cambiare e progredire nella mia carriera“.