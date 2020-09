Psg, Florenzi tocca il cielo con un dito: “Trasferimento più importante della mia carriera, sono emozionato. Verratti e Icardi…”

Alessandro Florenzi ed il sogno Paris Saint Germain.

Una svolta prestigiosa e per certi versi inattesa nella carriera del jolly di centrocampo romano. L’ex Valencia ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore dei parigini al sito ufficiale del club transalpino.

“Sono molto emozionato, sono qui con un’enorme voglia di fare grandi cose, cercherò di aiutare la squadra a fare il meglio possibile. È il trasferimento più importante della mia carriera. Voglio dare il massimo qui e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Voglio aiutare la squadra a vincere. Per quanto mi riguarda voglio dimostrare ogni giorno al mister che posso giocarmi un posto in squadra.È un numero speciale per me e per mia moglie. Numero di maglia? Quando ho avuto la possibilità di firmare per il PSG ho guardato subito se il 24 fosse libero. Avrei firmato anche se fosse stato occupato. Il Paris Saint Germain è una delle tre/quattro squadre più forti al mondo. La scorsa stagione la squadra è salita di livello ed il club continua ad affermarsi nel mondo. In Champions League hanno fatto bene, ma è mancato qualcosa. Proveremo a fare ancora meglio. Voglio imparare dai migliori, ma anche portare la mia esperienza e la mia storia al Paris Saint-Germain. Conosco alcuni giocatori come Marquinhos e Paredes con i quali ho giocato alla Roma, ma anche con Verratti in Nazionale. E poi c’è Mauro Icardi, che ha segnato contro di me… “.

