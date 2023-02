Nizza-Lille, girato un film po*n0 durante la sfida di Ligue 1 vinta da Digard

Ha del clamoroso quanto accaduto nel match valido per la ventesima giornata del campionato di Ligue 1 tra Nizza e Lille. Durante la sfida disputatasi all'Allianz Riviera, secondo quanto riportato da 20 Minutes è stata girata una scena di un film po*n0. Un fatto immediatamente denunciato dal club rossonero, uscito dal confronto in questione vittorioso di misura. La protagonista dell'evento avrebbe anche dichiarato le seguenti parole: "Prima di entrare in uno spogliatoio, forse inizierò con un tifoso"