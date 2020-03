Lione, Garcia: “Champions League? Non sappiamo quando giocheremo. Intanto pensiamo al campionato”

Il Lione si prepara in vista degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus.

Il tecnico della compagine francese, Rudi Garcia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa, in vista della gara contro i bianconeri, in programma, salvo rinvii, il 17 marzo. I biancorrossi, reduci dalla vittoria in casa all’andata per 1-0, cercheranno di annullare la formazione guidata da Maurizio Sarri per portare a casa la tanto ambita qualificazione: “Sinceramente non sappiamo quando giocheremo contro i bianconeri.E onestamente non me ne sto preoccupando in questo momento perché ora dobbiamo solo pensare alla partita di domenica contro il Lille. Poi vedremo se giocheremo a porte chiuse o lontano dall’Italia. Sicuramente lo sapremo presto”.

