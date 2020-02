Lione, Dubois torna sulla Juventus: “La vittoria ci ha esaltato, adesso viene il difficile”

“Siamo felici di aver vinto. È stata una partita importante per noi. Avevamo a cuore di fare una super partita ed è ciò che abbiamo fatto. Abbiamo mostrato una buona mentalità e adesso ci aspetta la parte più difficile: andare in casa loro per fare un risultato positivo. La vittoria ci fa bene psicologicamente e fisicamente. Tatticamente abbiamo preparato la partita molto bene. Tutti hanno rispettato i ruoli. Il punto è stato quello di non avere paura di misurarci contro dei grandi giocatori”.