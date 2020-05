Ligue 1, Aulas senza freni: “Che scandalo fermare il campionato francese, siamo degli idioti”

“Che scandalo la sospensione del campionato francese, siamo davvero degli idioti”.

Parola di Jean-Michel Aulas. Il presidente dell’l’Olympique Lione, intervenuto ai microfoni del noto quotidiano sportivo ‘L’Equipe’, è tornato a parlare dell’attuale emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus, analizzando le inevitabili ripercussioni di tale condizione inquietante sull’intero mondo del calcio, partendo dalla prematura decisione di sospendere definitivamente e totalmente la Ligue 1.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“A parer mio è davvero più che paradossale che un paese come la Spagna, che è stato molto più colpito della Francia dalla pandemia da Covid-19, abbia riflettuto e trovato risposte concrete. La UEFA aveva chiesto di avere pazienza. Ma i nostri leader non hanno avuto pazienza, anzi hanno partecipato all’assemblea delle Federazioni, tracciando conclusioni diverse. Bhè, a malincuore mi tocca affermare e sottolineare che siamo stati davvero idioti. La UEFA è arrivata persino a rilasciare un protocollo sanitario, che in Francia non abbiamo nemmeno guardato. Direi che questo è uno scandalo assoluto”.

