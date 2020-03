Juventus-Lione, Garcia: “Il calcio a porte chiuse è uno spettacolo terribile, ci adegueremo”

Il Lione si proietta alla sfida di Champions League contro la Juventus, prima però la sfida contro l’ostico Reims.

Il tecnico della compagine francese, Rudi Garcia, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della sfida contro i bianconeri che potrebbe ragalare un sogno ai transalpini.

“Il calcio non è fatto per essere giocato a porte chiuse. È uno spettacolo e spettacolo vuol dire spettatori. è fatto per giocare avanti a tutti ma se per precauzione dobbiamo giocare, è logico che lo faremo. Spero però che non continui per tutto il resto della stagione. Comunque la partita di venerdì non sarà la prova per la Champions contro la Juventus, è una partita che vogliamo e dobbiamo vincere. Giocheremo in condizioni speciali, e ci alleneremo nello stesso modo, all’interno dello stadio, affinché i giocatori capiscano in anticipo cosa significa. È molto importante essere consapevoli di come verrà disputata la gara. Sono partite che devono essere affrontate in modo diverso”.