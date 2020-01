Emery su Neymar: “Voleva essere il Messi del Psg. Il suo futuro? Ecco il mio consiglio”

Tanti dubbi sul futuro di Neymar.

Dopo appena due anni dall’arrivo in Francia da parte del talento brasiliano, l’addio sembra essere sempre dietro l’angolo. Unai Emery, ex allenatore della stella classe ’92, ha voluto dire la sua, intervenuto ai microfoni del programma radiofonico spagnolo “El Larguero”, in merito all’avvenire del numero dieci del Paris-Saint Germain. Di seguito le dichiarazioni del tecnico ex Arsenal.

“Sono molto convinto che tornerà a Barcellona. Ho anche dato il mio contributo per convincerlo a venire al PSG . Ora che sono in Spagna, penso che Neymar debba tornare. Lui è arrivato al PSG con l’intento di essere Messi a Barcellona”.

