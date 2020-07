Dalla Francia, Netflix acquista i diritti di Champions League e Ligue 1: i dettagli

Il calcio francese sbarca su Netflix, nota piattaforma di streaming in abbonamento.

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano francese ‘L’Equipe’, Netflix avrebbe raggiunto un accordo con Mediapro, per trasmettere la Ligue 1 già a partire dalla prossima stagione. Ma non solo; il servizio, disponibile in Francia, sarà usufruibile dal 17 agosto e trasmetterà anche la Champions League e l’Europa League.

Per vedere le partite in questione, gli interessati dovranno pagare un importo di 30 euro al mese. Inoltre, i clienti potranno beneficiare anche delle serie tv della piattaforma e del catalogo di film. L’abbonamento sarà annuale.