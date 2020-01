Calciomercato PSG, Leonardo scopre le carte: “Cavani ci ha chiesto la cessione, l’Atletico Madrid…”

L’avventura di Edinson Cavani al Paris Saint-Germain potrebbe essersi conclusa.

Il direttore sportivo del club parigino, Leonardo, ha infatti confermato che l’attaccante ex Palermo avrebbe chiesto la cessione dopo sette stagioni di grandi successi a Parigi: “Ci ha chiesto di partire, ha un’offerta dall’Atletico Madrid. A noi piacerebbe che rimanesse, ma vorrebbe andar via e quindi stiamo studiando la situazione. Ad oggi non c’è una proposta che corrisponda al valore del giocatore. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, abbiamo un atteggiamento recettivo perché rispettiamo la volontà di Edinson“, ha così dichiarato l’esperto dirigente brasiliano a seguito della vittoria conquistata dagli uomini di Thomas Tuchel contro il Lorient in Coppa di Francia.

Il contratto che lega il centravanti uruguaiano classe 1987, trasferitosi dal Napoli al PSG nell’estate del 2013 per una cifra vicina ai sessantacinque milioni di euro, ai francesi scadrà il prossimo 30 giugno 2020. In questi anni in Francia ha collezionato 198 reti in 293 presenze e 41 assist, rendendolo il miglior realizzatore di ogni epoca nella storia del club. Con il club parigino, inoltre, ha vinto cinque campionati, quattro Coppe di Francia, cinque Coppe di Lega e sette supercoppe nazionali, oltre ad aver conquistato per due stagioni di fila il titolo di capocannoniere.

