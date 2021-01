Calciomercato Marsiglia, Villas-Boas: “Contento per l’arrivo di Milik, ecco lo spazio per l’ex Napoli contro il Monaco”

Si è finalmente risolta la contorta situazione che teneva separati in casa, ormai da diversi mesi, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ed Arkadiusz Milik.

‘Arek‘ ha scelto Marsiglia ed André Villas-Boas, nel corso della conferenza stampa prima della delicata partita contro il Monaco, ha subito dato il benvenuto a modo suo all’attaccante polacco: “Sono chiaramente molto contento per l’arrivo di Milik. Cercavamo un giocatore in quella posizione da quest’estate. È un giocatore che darà più presenza in area di rigore. Sarà convocato per la partita contro il Monaco ma non sarà titolare. Vediamo se potremo concedegli un po’ di minuti in corso d’opera, anche perché nell’ultimo periodo al Napoli non ha giocato e gli mancano i minuti sulle gambe. Servirà tempo affinché trovi il ritmo partita”.

Un’occasione dunque per dimostrare tutto il suo valore l’avrà il bomber classe 1994 che, però, non ha perso tempo per ringraziare e salutare a dovere tutti i tifosi napoletani che tanto l’hanno cullato tra le braccia della splendida città partenopea. Di seguito, l’ultimo saluto di Arkadiusz Milik.