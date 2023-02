Villarreal-Barcellona, Xavi senza Dembélé e Busquets: le probabili formazioni

La sfida tra Villarreal e Barcellona chiuderà questa sera la domenica di Liga . Alle ore 21:00, all' Estadio de la Cerámica , i padroni di casa sfideranno gli uomini di Xavi nel match valevole per la ventunesima giornata del massimo campionato spagnolo.

Reduce da dieci successi di fila conquistati nel 2023 tra campionato e coppe, il Barcellona potrebbe aumentare momentaneamente il proprio vantaggio sul Real Madrid , impegnato nella finale del Mondiale del Club vinto per quinta volta. Sono cinquantatré i punti ottenuti fin qui dai blaugrana, a + 7 dalla seconda della classe, frutto di diciassette successi, due pareggi ed appena una sconfitta. Occupa, invece, l'ottavo posto il Villarreal a quota trentuno punti, alla luce delle nove vittorie conquistate in venti gare, quattro pareggi e sette ko. L'ultimo maturato proprio lo scorso weekend sul campo dell' Elche .

LE PROBABILI FORMAZIONI

Se Xavi dovrà fare a meno di Sergio Busquets e Dembélé, assenti per infortunio, Quique Setien non avrà a disposizione Nicolas Jackson, Alfonso Pedraza, Giovani Lo Celso e Gerard Moreno. Villarreal in campo con il 4-2-3-1. Davanti a Pepe Reina, Albiol e Torres comporranno il tandem di centrali difensivi, mentre Foyth e Mojica agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, spazio a Capoue e Parejo. Chukwueze e Baena saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Pino il perno centrale. In avanti, infine, ci sarà Jose Luis Morales.