Vallecano-Real Madrid, probabili formazioni: Benzema out, Ancelotti pensa al falso 9

Con otto punti nelle ultime quattro partite, il Rayo Vallecano si sta proponendo prepotentemente verso le zone importanti della classifica della Liga. Imporsi in casa contro i colossi del Real Madrid potrebbe rappresentare lo step definitivo per candidarsi ad una qualificazione alle prossime coppe europee.

E' stata ormai archiviata la fase a gironi della Champions League, in cui il Real Madrid si è piazzato al primo posto. L'obiettivo dei madrileni è ora quello di recuperare le distanze con il Barcellona, attuale capolista della Liga "lontano" solamente per due punti. Il tecnico dei blancos Carlo Ancelotti non riesce a recuperare Karim Benzema, con l'attuale Pallone d'Oro che infatti non figura ancora nella lista dei convocati ma con il ritorno sempre più vicino.