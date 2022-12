Valladolid-Real Madrid, probabili formazioni: Modric titolare, Pacheta con Lèon

Anche la Liga spagnola torna in campo prima della fine dell'anno dopo la sosta per il Mondiale in Qatar. Quindicesima giornata che vedrà tra gli anticipi di oggi protagonista il Real Madrid, ospite del Valladolid alle 21:30. Attualmente al secondo posto con 35 punti, i Blancos inseguono il Barcellona capolista e hanno stasera la possibilità di portarsi in testa in attesa del match tra i catalani e l'Espanyol. Valladolid invece in una tranquilla posizione a metà classifica, a +6 dalla zona retrocessione.