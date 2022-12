Valladolid-Real Madrid 0-2, doppietta di Benzema: Ancelotti sorpassa il Barcellona

Quindicesima giornata che vede, tra gli anticipi di oggi delle 21.30, vittorioso il Real Madrid, ospite del Valladolid con il risultato di 0-2. Per la compagine allenata da Carlo Ancelotti è bastata la doppietta di Karim Benzema, arrivata nei minuti finali dell'incontro, per ottenere tre punti importanti per la corsa alla vittoria del campionato. Padroni di casa rimasti in inferiorità numerica a causa del cartellino rosso all'82' di Leon.