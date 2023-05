Valencia-Villareal, probabili formazioni: Cavani sfida Jackson. Setién conferma Pino

Il match valido per la 33a giornata di Liga Santander tra Valencia e Villareal è in programma all'Estadio de Mestalla' a partire dalle ore 19.30

Quasi tutto pronto per Valencia-Villareal. Il match - valido per la 33a giornata del campionato di Liga Santander - è in programma alle ore 21.00 nella suggestiva cornice dello stadio 'Mestalla'.

COME ARRIVA IL VALENCIA Il Valencia di quest'anno ha avuto per l'ennesima volta grosse difficoltà economiche e societarie. A partire dalla sessione estiva di calciomercato, alla scelta di affidare la guida tecnica a Gennaro Gattuso fino all'esonero dello stesso. Fino alla lotta per non retrocedere, nella quale il noto club spagnolo è ancora impegnato.

Dal subentro di Rubén Baraja la squadra ha totalizzato 13 punti in 11 partite disputate. Caratterizzate da quattro vittorie, un pareggio e ben sei sconfitte. Nonostante ciò, Castillejo e compagni negli ultimi tre impegni hanno vinto ben due volte. Attualmente con 33 punti in graduatoria, e con due lunghezze di vantaggio dall'Espanyol diciottesimo, Els Che ha ritrovato fiducia per mantenere la categoria. Obiettivo primario per una grande piazza come Valencia.

In vista del match contro il Villareal, questo lo schieramento pensato dall'allenatore spagnolo. Tra i pali Mamardashvili, trio di centrali composto da Diakhaby, Paulista e Cenk. Sugli esterni Gayà e Thierry Correia. Tandem di interni a centrocampo che sarà formato da: Almeida e Nico. Sulle fasce alte ci saranno con ogni probabilità Lino e Yunus Musah. Unica punta centrale, l'ex Palermo Cavani.

COME ARRIVA IL VILLAREAL La formazione di Quique Setién è quinta in classifica a quota 53 punti, a meno 8 lunghezze di distacco dalla Real Sociedad quarta. Inoltre il 'Sottomarino Giallo' ha il quinto attacco del torneo con 46 gol segnati, e la sesta miglior difesa con 33 centri concessi agli avversari. Dati che specificano un certo equilibrio numerico da parte della squadra dell'ex Barcellona. Oltre questo dato, il Villareal è comunque in linea con i suoi obiettivi stagionali, in piena corsa per la qualificazione alla prossima Europa League. Un cammino positivo, quello in campionato, che ha visto i gialli perdere in undici occasioni, pareggiare cinque volte e vincere per le restanti sedici sfide. Per quanto concerne le altre competizioni: in Conference League il club del patron Fernando Roig Alfonso è stato eliminato agli ottavi della terza competizione europea dall'Anderlecht. Passando alla Copa del Rey, Parejo e compagni sono stati eliminati dal Real Madrid agli ottavi.

Il calcio di Setién a differenza di quello di Unai Emery ad inizio anno è molto più dispendioso. L’obiettivo principale del Villareal è di mantenere il possesso il più a lungo possibile e, una volta perso, recuperarlo in tempi brevissimi (4/5 secondi). Per far si che ciò sia possibile l’allenatore richiede un grandissimo lavoro da parte dei centrocampisti, i quali devono, tramite la scaglionatura, dare sempre a disposizione dei compagni più linee di passaggio.

In vista del match contro il Valencia, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato da Setién. Davanti a Reina, Albiol e Pau Torres comporranno il tandem di centrali difensivi; Foyth e Pedraza esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Parejo nelle vesti di playmaker, guiderà un centrocampo completato dagli intermedi Terrats e Baena. Chukwueze e Pino larghi formeranno il tridente con Jackson terminale offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI — VALENCIA (5-4-1): Mamardashvili; Correia, Paulista, Diakhaby, Cenk; Gaya, Lino, Nico; Almeida, Musah; Cavani. ALLENATORE: Ruben Baraja

VILLARREAL (4-3-3): Reina; Foyth, Pau Torres, Albiol, Pedraza; Terrats, Parejo, Baena; Chukwueze, Jackson, Pino. ALLENATORE: Quique Setien

DOVE VEDERE IL MATCH — Puoi vedere Valencia-Villarreal in streaming live e on demand su DAZN