Valencia, ufficiale l’esonero di Gattuso: il comunicato del club spagnolo

"Il Valencia CF comunica che lunedì 30 gennaio il club e l'allenatore della prima squadra Gennaro Gattuso hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto contrattuale tra il tecnico italiano e il VCF. Il Club ringrazia l'allenatore per l'impegno e il duro lavoro svolto in questi mesi alla guida della prima squadra e gli augura le migliori fortune per il futuro. La squadra tornerà ad allenarsi questo martedì, 31 gennaio, agli ordini di 'Voro' González".