Il Valencia a caccia di punti salvezza nel match in programma questo pomeriggio contro il Real Madrid. Alle ore 18:30, allo Stadio "Mestalla", andrà in scena la sfida valevole per la trentacinquesima giornata de "LaLiga". Gli uomini di Carlo Ancelotti, dunque, torneranno in campo dopo la debacle in Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, che è costato l'accesso in finale agli spagnoli.

La stagione dei Blancos - che vorranno rialzare la testa dopo la delusione europea - può considerarsi di fatto conclusa con il solo successo nella Copa del Rey. Lo scorso weekend, infatti, il Barcellona è riuscito a laurearsi campione di Spagna grazie al successo nel derby con l'Espanyol. Mancano, però, quattro gare, con un secondo posto da blindare. Sono settantuno i punti conquistati fin qui dal Real Madrid, a +2 dal terzo posto occupato dall'Atletico Madrid, in campo alle ore 16:15 contro l'Osasuna. Uno score frutto di ventidue vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte. Settanta le reti realizzate in trentaquattro giornate, trentadue i gol incassati.

Reduci da quattro risultati utili, intervallati dalla sconfitta sul campo del Cadice, i padroni di casa lo scorso weekend hanno battuto per 2-1 il Celta Vigo in trasferta. Un successo che ha allontanato momentaneamente il Valencia dalla zona retrocessione, con una salvezza ancora da conquistare matematicamente. Il terzultimo posto, occupato dal Valladolid, dista appena due punti. La squadra di Baraja è attualmente al sedicesimo posto a quota trentasette punti. Frutto di dieci vittorie, sette pareggi e diciassette ko. Trentotto i gol siglate fin qui, quarantuno le reti subite.

L'ultimo precedente fra le due formazioni risale allo scorso, quando i Blancos si sono imposti per 2-0 al "Bernabeu" lo scorso 2 febbraio, grazie alle reti di Marco Asensio e Vinicius Jr. Intanto, al cospetto della squadra allenata da Baraja, Ancelotti non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Eden Hazard e Mariano Diaz. Con il tecnico italiano che potrebbe dare spazio a chi fin qui ha giocato meno. Mentre Baraja non ha avrà a disposizione lo squalificato Gabriel Paulista: al suo posto rientrerà il portoghese Thierry Correia. Out anche Mouctar Diakhaby e Marcos Andre. Torna a disposizione Edinson Cavani dopo la squalifica.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VALENCIA-REAL MADRID

Mamardshvili; Correira, Comert, Cenk Ozkacar, Gaya; Guerra, Nico, Almeida; , Lino, Cavani. Allenatore: Baraja.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Kroos, Ceballos; Rodrygo/Asensio, Benzema, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

CLASSIFICA LIGA

DOVE VEDERE VALENCIA-REAL MADRID IN TV

Il match tra Valencia e Real Madrid sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, utilizzabile anche attraverso le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e i dispositivi smart come Amazon Fire TV Stick, Tim Vision Box e Google Chromecast.