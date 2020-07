Valencia, l’addio social di Florenzi dopo la fine del prestito: “Accolto con affetto, mi avete fatto sentire a casa”

Si dividono le strade di Alessandro Florenzi e il Valencia.

Ritorno alla base per il centrocampista di proprietà della Roma, Alessandro Florenzi. Terminato il prestito al Valencia iniziato a gennaio, infatti, il giocatore si appresta a lasciare la Spagna per volare nella Capitale. Un addio sofferto per il terzino italiano che, tramite il suo profilo Instagram, ha voluto ringraziare il club che lo ha accolto nella seconda parte della stagione.

“SOLO GRAZIE! Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto. Grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutti i componenti della società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao Valencia, SOLO GRAZIE!”.