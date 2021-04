Superlega, Florentino Perez invita Roma e Napoli: il club giallorosso risponde così

Caos Superlega.

Superlega, clamoroso a Londra: il Chelsea potrebbe ritirarsi. Le ultime

Il patron del Real Madrid, Florentino Perez, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni nel corso della trasmissione Chiringuito de Jugones. In particolare, ecco di seguito riportato l’estratto in cui il presidente dei Blancos ha fatto riferimento ad altri due club italiani che potrebbero prendere parte alla Superlega. “Pensavamo che il Psg potesse venire, però al momento non è così. Come i club tedeschi: hanno detto loro che vogliamo farla finita con i campionati locali e non è così. La meritocrazia non può esserci per 50 squadre, però ci sono club come Roma, Napoli e molti altri che hanno diritto di partecipare e studieremo la formula perché possano qualificarsi. Ma chi genera denaro sono i 15 membri fondatori, quelli sono quelli che creano il miglior spettacolo del mondo. Non posso dire chi arriverà, stiamo trattando, però ora ci prendiamo una pausa per spiegare le nostre intenzioni, poi si vedrà chi potrà unirsi”.

VIDEO Superlega, il presidente del Real Madrid, Florentino Perez: “Progetto per salvare il calcio. Uefa? Un monopolio”

La risposta del club giallorosso è arrivata puntuale con una nota ufficiale: “Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una “super league” divisiva. L’AS Roma è fortemente contraria a questo modello “chiuso”, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione Italiana, l’ECA e l’UEFA per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in Italia e in tutto il mondo. I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e questo non deve essere mai dimenticato”.

UEFA, Gravina: “Superlega? Fulmine a ciel sereno, saranno difesi i valori dello sport”