Spagna, l’ex Ct Luis Enrique cercato da Chelsea ed Atletico Madrid. Il punto

Luis Enrique dopo un esperienza da commissario tecnico della Spagna, terminata con la deludente eliminazione dai Mondiali in Qatar, contro il Marocco agli ottavi di finale, sembra essere pronto ad un ritorno in panchina, in questo caso in un club di livello internazionale. Sull'ex CT della Roja sembra essere importante l'interesse di Chelsea ed Atletico Madrid, pronti a voltare pagina al termine dell'annata. I Blues nonostante il contratto pluriennale pattuito con Graham Potter, in caso di mancate vittorie potrebbero interrompere il rapporto con l'allenatore inglese in largo anticipo. Dall'altra parte i colchoneros a distanza di 12 anni potrebbero rivoluzionare la propria area tecnica, inserendo un mister dalla mentalità opposta rispetto a quella di Diego Simeone. A riportare la notizia El Chiringuito TV, si attendono aggiornamenti...