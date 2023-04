Siviglia-Villareal, probabili formazioni: En-Nesyri sfida Morales. Suso titolare

Le probabili formazioni del match di Liga tra Siviglia e Villareal

di Anthony Massaro

Quasi tutto pronto per Siviglia-Villareal. Il match - valido per la 30a giornata del campionato di Liga Santander - è in programma alle ore 21.00 nella suggestiva cornice dello stadio 'Ramón Sánchez-Pizjuán'.

COME ARRIVA IL SIVIGLIA La formazione di José Luis Mendilibar è tredicesima in classifica a quota 35 punti, con 7 lunghezze di distacco dall'Espanyol diciottesima. Inoltre la squadra andalusa ha il dodicesimo attacco del torneo con soli 35 gol segnati, e la sedicesima miglior difesa con 44 centri concessi agli avversari. Dati che specificano una certa difficoltà riscontrata durante l'anno, da una squadra allenata prima da Lopetegui, poi da Sampaoli fino all'attuale mister spagnolo. Un cammino super negativo sul piano squisitamente numerico, quello in campionato, che ha visto i biancorossi perdere in dodici occasioni, pareggiare otto volte e vincere per le restanti nove sfide. Per quanto concerne le altre competizioni: in Europa League il club del patron Castro è in semifinale della seconda competizione europea, ed ha già eliminato squadre del calibro di PSV Eindhoven, Fenerbahçe e Manchester United. Passando alla Copa del Rey, Lamela e compagni sono stati eliminati dalla sorpresa Osasuna ai quarti.

L'attuale proposta di gioco del club 'Rojiblancos' predilige una costruzione diretta, compiuta con un lancio fatto o da uno dei due difensori centrali o direttamente dal portiere, verso il terzino che si è alzato o verso uno dei tre trequartisti. Lo sviluppo dell’azione, nelle volte in cui viene gestita dal basso, viene indirizzato verso le corsie laterali del campo dai centrocampisti, verso o i laterali bassi o uno dei tre riferimenti offensivi alle spalle della punta che nell'occasione si allarga. Non avvengono molti uno due o triangolazioni nelle corsie laterali, ma vengono sfruttate spesso dai terzini che salendo decidono molte volte di finalizzare poi con un cross. Il difetto del Siviglia è il seguente: riesce a finalizzare solo attraverso i cross in mezzo. Meno con le conclusioni da fuori. Aspetti che spiegano la poca incisività in casa andalusa. Il club guidato da Mendilibar in fase di non possesso si mostra corto, alto aggressivo, lucido e vorace, gagliardo e volitivo.

In vista del match contro il Villareal, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato dal tecnico spagnolo. In caso di 4-2-3-1, davanti a Dmitrovic, Gudelj e Balde comporranno il tandem di centrali difensivi, mentre Navas e Telles agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo: Fernando e Gueye. In avanti, Suso e Bryan Gil saranno con ogni probabilità gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Ocampos il perno centrale. En-Nesyri, infine, agirà da unico terminale di riferimento del reparto avanzato.

COME ARRIVA IL VILLAREAL La formazione di Quique Setién è sesta in classifica a quota 47 punti, a meno 7 lunghezze di distacco dalla Real Sociedad quarta. Inoltre il 'Sottomarino Giallo' ha l'ottavo attacco del torneo con 38 gol segnati, e la quarta miglior difesa con 28 centri concessi agli avversari. Dati che specificano una certa solidità difensiva da parte della squadra dell'ex Barcellona. Oltre questo dato, il Villareal è comunque in linea con i suoi obiettivi stagionali, in piena corsa per la qualificazione alla prossima Europa League. Un cammino positivo sul piano squisitamente numerico, quello in campionato, che ha visto i gialli perdere in dieci occasioni, pareggiare cinque volte e vincere per le restanti quattordici sfide. Per quanto concerne le altre competizioni: in Conference League il club del patron Fernando Roig Alfonso è stato eliminato agli ottavi della terza competizione europea dall'Anderlecht. Passando alla Copa del Rey, Parejo e compagni sono stati eliminati dal Real Madrid agli ottavi.

Il calcio di Setién a differenza di quello di Unai Emery ad inizio anno è molto dispendioso. L’obiettivo principale del Villareal è di mantenere il possesso il più a lungo possibile e, una volta perso, recuperarlo in tempi brevissimi (4/5 secondi). Per far si che ciò sia possibile l’allenatore richiede un grandissimo lavoro da parte dei centrocampisti, i quali devono, tramite la scaglionatura, dare sempre a disposizione dei compagni più linee di passaggio.

In vista del match contro il Siviglia, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato da Setién. Davanti a Reina, Albiol e Pau Torres comporranno il tandem di centrali difensivi; Foyth e Pedraza esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Parejo nelle vesti di playmaker, guiderà un centrocampo completato dagli intermedi Lo Celso e Baena. Chukwueze e Pino larghi formeranno il tridente con Morales terminale offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI — SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Navas, Gudelj, Balde, Telles; Fernando, Gueye; Suso, Ocampos, Bryan Gil; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar

VILLARREAL (4-3-3): Reina; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Lo Celso, Parejo, Baena; Chukwueze, Morales, Pino. Allenatore: Setién