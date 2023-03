Siviglia, Sampaoli verso l’esonero: pronto al subentro José Luis Mendilibar

La sconfitta di Getafe è stata l'ennesima fragorosa goccia di un vaso che già traboccava da tempo in casa Siviglia . Paga ancora una volta l'allenatore, dopo Lopetegui , i Rojiblancos hanno sollevato dall'incarico anche il tecnico Jorge Sampaoli . Quattordicesima posizione in Liga Santander e 28 punti totalizzati dopo ventisei giornate di campionato disputate, delle quali, diciannove con il mister argentino in panchina.

Eliminato anche ai quarti di finale in Copa del Rey, il Siviglia è comunque tra le migliori otte dell'Europa League, con un doppio confronto da giocare contro il favorito Manchester United. Competizione nella quale i Palanganas sono storicamente favoriti, a prescindere dai percorsi in campionato. Opportunità ghiotta quella di gettarsi con convinzione sulla competizione europea, soprattutto quest'anno, per riscattare la stagione dalle sue inequivocabili criticità. Sampaoli, dunque, dalla panchina non avrà più questa opportunità, al netto di un esonero sempre più imminente. Il suo sostituto sarà José Luis Mendilibar, come riportato dal quotidiano spagnolo AS.