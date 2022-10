Siviglia, Sampaoli è il nuovo allenatore: l’ex Marsiglia sostituisce Lopetegui

“Un piacere essere di nuovo qui” Queste le prime parole di Jorge Sampaoli da allenatore del Siviglia. Il tecnico argentino in seguito alle dimissioni rassegnate quest’estate per incomprensioni sul progetto in quel di Marsiglia, è stato selezionato dal club andaluso per sostituire Julen Lopetegui, ed eseguire l’arduo compito di motivare e rivitalizzare un gruppo parzialmente lacerato da tensioni e risultati al di sotto delle aspettative conseguiti nelle ultime settimane. Ricostituire un’identità tangibile sul piano collettivo, instillare una mentalità forte ed un impianto di gioco marcatamente propositivo. Obiettivo propedeutico a risalire la china in classifica, oggi il Siviglia è diciassettesimo in graduatoria nel campionato di Liga, con soli cinque punti totalizzati. Discorso simile in Champions League, dove occupa la terza posizione del girone, con un solo punto ottenuto contro il Copenhagen.