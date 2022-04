Siviglia-Real Madrid, probabili formazioni: Ancelotti con Benzema. Lopetegui…

Siviglia e Real Madrid si apprestano a sfidarsi nella gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Liga: probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Sfida che profuma d'Europa quella tra la squadra di Lopetegui e le Merengues di Ancelotti. Attualmente, infatti, il Real Madrid è al primo posto in classifica, staccato di ben dodici lunghezze da Barcellona e Siviglia rispettivamente prima e seconda della classe. I Blancos sono reduci dal passaggio del turno in Champions League ai danni del Chelsea e, dunque, dalla semifinale conquistata in cui affronteranno il Manchester City di Guardiola in un doppio confronto letteralmente sensazionale. In campionato, il Real Madrid non perde dallo scorso 20 marzo quando il Barcellona di Xavi si impose quattro a zero al Santiago Bernabeu. Poi, due vittorie contro Celta Vigo e Getafe che hanno permesso a Benzema e compagni di consolidarsi in testa nella classifica del massimo campionato spagnolo. Il Siviglia, invece, è stato eliminato agli ottavi di finale di Europa League e vuole staccare il pass per la prossima massima competizione europea. Per farlo, i ragazzi di Lopetegui dovranno fare i conti con Atletico Madrid, Betis e Real Sociedad, tutte squadre appaiate nel giro di pochi punti.