Siviglia-Real Madrid 2-3, Ancelotti rimonta doppio svantaggio in extremis con Benzema

Il Real Madrid ha recuperato i due gol realizzati dal Siviglia con Rakitic e Lamela rispondendo con Rodrygo, Nacho ed il solito Benzema

Con un uno-due terrificante, il Siviglia ha realizzato due gol nel giro di pochi minuti dal 21' al 25' con le firme dell'ex Barcellona Rakitic e dell'ex Roma Lamela. Nel secondo tempo, i madrileni hanno tirato fuori l'orgoglio, recuperando lo svantaggio così come avevano fatto pochi giorni prima contro il Chelsea. Ad aprire le marcature "bianche" ci ha pensato Rodrygo, esattamente come contro i Blues, siglando l'1-3 al 50'. Il gol del pareggio di Nacho è arrivato all'83', su suggerimento di Carvajal, che è stato solamente il preludio dell'estasi madrilena finale. Non poteva mancare all'appello la firma del calciatore del momento, Karim Benzema. Il bomber francese ha lasciato la propria impronta sul match, completando la rimonta al 90+2' e realizzando il gol del definitivo 2-3 controllando ed infilando in rete il pallone servitogli da Rodrygo. Ben dieci minuti di recupero non sono bastati al Siviglia, sconfitto in casa dopo un primo tempo in totale controllo.