Siviglia, Gomez: “Vorrei portare qua Ilicic. Italia? Gara importante. L’Atalanta…”

"El Papu" vuole restare a Siviglia ma non dimentica la sua ex Atalanta ed il compagno Ilicic. Concentrazione per la Supercoppa con l'Italia

"Il mio futuro è a Siviglia? Sì, penso di sì, senza dubbio. Non voglio muovermi da qui, c'è il Mondiale e voglio rispettare il mio contratto, e voglio almeno restare ancora un anno. Mi restano ancora due anni, quindi penso che se il Siviglia non mi caccia, Papu ci sarà ancora per un po'. Un ritorno in Argentina? La verità è che ancora non lo so, ne parlo molto con mia moglie. Mi piace molto essere competitivo e sono già stato nel campionato ucraino per un anno e non mi sentivo a mio agio, anche se economicamente è andata molto bene per me. Penso che l'Atalanta sia criticata, ma per cinque o sei anni ci ha abituato a un livello straordinario ed è diventata una squadra importante in Italia. Sorprende che quest'anno possa restare fuori da tutto. Gli auguro ogni bene e vediamo cosa succede. Un ex compagno che porterei a Siviglia? Ilicic, ma anche lui ha i suoi problemi. È un giocatore straordinario. Sfida con l'Italia? Sembra che sia un titolo ufficiale, un match importante per noi. È un bene per noi affrontare squadre europee, l'Italia è l'ultimo campione d'Europa, sono rimasti imbattuti per tante partite, peccato che siano stati esclusi dal Mondiale".