Siviglia, è rottura con il ds Monchi: l’ex Roma rischia il pagamento di una penale

Il Siviglia dopo l' Europa League è pronto a cambiare pelle. Secondo quanto riportato dal quotidiano "AS" il club andaluso ed il direttore sportivo Monchi sono vicini alla separazione. Inoltre, le parti vireranno su un opzione che sia meno dolorosa per entrambe. Occhio però alle indiscrezioni trapelate:

L'ex Roma dovrà mettere per iscritto che non andrà da nessun altra squadra. In caso contrario la richiesta è quella del pagamento di una penale che equivalga allo stipendio lordo annuale di circa tre milioni di euro. D'altro canto Monchi è molto richiesto in Premier League. Dall'Aston Villa al Tottenham potrebbero bussare alla porta del polo manageriale spagnolo, in uscita dal Siviglia. Seguiranno aggiornamenti.