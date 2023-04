Siviglia-Celta Vigo, probabili formazioni: Lamela e Rakitic contro Aspas e Seferovic

La preview e le probabili formazioni del match in programma al Sánchez-Pizjuán

La ventottesima giornata della Liga 2022/2023 si apre con l'anticipo del venerdì sera alle 21.00 del Ramón Sánchez-Pizjuán tra Siviglia e Celta Vigo.

Il Siviglia ha recentemente cambiato la propria guida tecnica, passando da Sampaoli a Mendillibar. L'esordio è stato convincente con tre punti preziosi ottenuti in casa del Cadice che hanno fatto rifiatare gli andalusi da una situazione complicata in classifica. Il vantaggio sulla zona retrocessione resta comunque di appena quattro punti in una classifica cortissima. Nonostante restino i fantasmi della Serie B, il prossimo giovedì il Siviglia dovrà pensare anche all'Europa League, sfidando il Manchester United. Per quanto riguarda gli assenti, Joan Jordan, Tecatito Corona e Lucas Ocampos non parteciperanno al match di questo venerdì.

Il Celta Vigo occupa la decima posizione attualmente in Liga, il ché potrebbe lasciar pensare che il discorso salvezza sia ormai archiviato. In realtà, i punti di vantaggio sul Siviglia sono solamente quattro e vincere al Sánchez-Pizjuán potrebbe davvero scrivere la parola "fine" per il mantenimento della categoria. I galiziani allenati da Carvalhal hanno perso solamente una volta nelle ultime nove gare e di fatto sono imbattuti da metà febbraio. Alcuni indisponibili per il Celta Vigo, che dovrà fare a meno di Augusto Solari, Agustin Marchesin, Oscar Mingueza e Diego Alves, oltre che dello squalificato Gabriel Veiga. Chiavi dell'attacco affidate al solito Iago Aspas, oltre che dall'ex Novara Seferovic.

Queste le probabili formazioni del match in programma venerdì sera alle 21.00 del Ramón Sánchez-Pizjuán:

SIVIGLIA (4-3-3): Dmitrovic; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Jordan, Pape Gueye, Rakitic; Lamela, Bryan Gil, En-Nesyri.

CELTA VIGO (4-4-2): Villar; Hugo Mallo, Aidoo, Núñez, Galán; Carles Pérez, Beltrán, Tapia, de la Torre; Iago Aspas, Haris Seferovic.

DOVE VEDERLA: La gara trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN, emittente che detiene i diritti del massimo campionato spagnolo in Italia.

Questa la classifica aggiornata della Liga: