Siviglia-Cadice, le probabili formazioni: scontro salvezza tra Rakitic e Lozano

Il più che deludente campionato del Siviglia potrebbe riprendersi in caso di una vittoria contro il Cadice in Liga. La terzultima e la penultima si affrontano in quello che in pochi avrebbero pronosticato come uno scontro salvezza. Non sono più concessi passi falsi alla formazione di Sampaoli che si è rialzata in Copa del Rey in settimana contro l'Alaves, trascinata dall'ex Barcellona Rakitic. Un club abituato a vincere, specialmente in Europa, dovrà sudare per mantenere la categoria in una stagione sciagurata in cui Lopetegui non era riuscito ad ottenere i risultati sperati prima dell'arrivo del già citato Sampaoli.