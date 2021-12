Siviglia-Barcellona, le probabili formazioni: primo big match per Xavi nella Liga

Primo vero grande esame di maturità per il Barcellona di Xavi in campionato, chiamato a vincere a Siviglia contro Lopetegui che insegue ill Real Madrid capolista

Entrambe le compagini sono reduci da un risultato positivo ma questo non significa che il morale delle due squadre sarà il medesimo. Il Siviglia, che nel mese di dicembre in campionato ha sempre ottenuto solo vittorie, ha recentemente battuto in casa l'Atletico Madrid di Diego Simeone con un gol decisivo dell'ex Genoa Ocampos all'88' che ha fissato il risultato sul 2-1. La squadra di Lopetegui, attualmente seconda in classifica, è probabilmente l'unica in questo momento che potrebbe contendere il primato al Real Madrid, capolista solitario a quota 43 punti con ben 6 lunghezze di distacco sui lusitani. Match particolare per Ivan Rakitic, anche lui a segno contro l'Atletico, che affronterà la sua ex squadra con cui ha anche vinto una Champions League nel 2015 battendo la Juventus, finale in cui fu lui ad aprire le marcature.