Siviglia, ag. Vazquez: “Diversi club interessati, ma è presto per parlarne. Ritorno in Argentina? Rispondo così”

L’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus in Europa ha causato uno stop dei campionati di calcio, che certamente avrà importanti ripercussioni anche sulla sessione estiva di mercato. Nonostante ciò, in queste settimane, alcune trattative iniziano a preannunciarsi scottanti.

Uno dei nomi caldi della prossima finestra potrebbe essere quello di Franco Vazquez. Reduce da un momento tutt’altro che positivo tra le fila del Siviglia, dove ha trovato poco spazio rispetto alle stagioni precedenti a causa di un cambio in panchina, il trequartista ex Palermo sembra essere pronto a lasciare la Spagna. Tanti, a tal proposito, i club che potrebbero interessarsi al suo cartellino. Qualche rumors, nei giorni scorsi, anche in merito ad un possibile ritorno in Italia per vestire la maglia della Lazio, dove milita l’amico ed ex compagno Joaquin Correa. Ad oggi, però, per cause di forza maggiore, è tutto fermo.

L’agente del trequartista argentino, in una lunga intervista concessa al quotidiano spagnolo ABC de Sevilla, ha parlato del futuro del suo assistito, soffermandosi anche su un eventuale ritorno in patria.

“Franco è riconoscente nei confronti del Siviglia. Ora dobbiamo aspettare e vedere quale decisione verrà presa. C’è un colloquio previsto, però con la quarantena tutto si è fermato. Interesse di altre squadre? Sì, certo. Ci sono sempre squadre che chiedono. Lo hanno fatto l’estate scorsa, lo hanno fatto a gennaio. Franco è contento a Siviglia e a tutti coloro che hanno chiesto gli abbiamo risposto la stessa cosa, che questo non è il momento di parlare. Mi sembrerebbe una mancanza di rispetto nei confronti del Siviglia. Ritorno in Argentina? È un onore per chiunque ricevere una chiamata da Boca o dal River, però capisco che non è questo il momento di tornare in patria. Si cura molto e per le condizioni in cui è può giocare a un livello eccellente per altri anni“.

