Roma, Florenzi si confessa: “Fremo per tornare in campo, tra varicella e Covid non mi sono goduto Valencia”

Alessandro Florenzi e la sua avventura al Valencia.

Il laterale ha lasciato la Roma nel corso del mercato di gennaio e trasferirsi in Liga per sei mesi di prestito, una scelta legata anche alla voglia di non perdere Euro 2020. L’emergenza Coronavirus e di conseguenza lo stop dei campionati ha costretto l’UEFA a posticipare di un anno l’Europeo, la ripresa dei campionati invece è prevista per la metà di giugno. Le parole di Florenzi nel corso di un’intervista rilasciata al sito ufficiale del club spagnolo.

“Non è stato facile, all’inizio ho giocato solo tre partite. Poi ho preso la varicella, e alla fine ci si è messo di mezzo anche il Covid… Non sono stato in grado di godermi l’atmosfera di Valencia, quella che si respira nello stadio. Non vedo l’ora di poterlo fare ed apprezzare il calcio di questa città. Non sarà facile giocare senza i nostri tifosi, tutti conoscono la loro forza: un segnale è arrivato anche nella seconda partita contro l’Atalanta. Quella notte ci hanno sostenuto fuori dallo stadio. Sicuramente sarà diverso giocare così, ma vogliamo dargli comunque una gioia in questi tempi difficili. Il nostro lavoro è la nostra passione, il pallone è ciò che accende la fiamma dentro di noi. Siamo così ansiosi di iniziare… Siamo felici che presto tutto ricomincerà, non vediamo l’ora di tornare in campo”.