Real Sociedad-Real Madrid 2-0, gol Kubo e Barrenetxea: Ancelotti ko e a -14 dal Barça

Al 'San Sebastián' è andato di scena il match valido per la 33a giornata del campionato di Liga Santander , tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti , secondo in classifica e la Real Sociedad del tecnico Imanol Alguacil , attualmente posizionata al quarto posto in graduatoria. Sfida terminata 2-0, biancoazzurri che consolidano la posizione Champions sul Villarreal , Madrid a -14 dal Barça capolista.

Nella ripresa subito biancoazzurri in vantaggio con Kubo. Il fantasista di casa sfrutta un errore di impostazione della difesa dei Blancos e trova l'1-0. Al minuto 61' si complicano le cose ancor di più per il Real Madrid. La compagine di Ancelotti resta in dieci uomini per l'espulsione - derivata da somma di ammonizioni - per Carvajal. Il Sociedad spinge e si rende pericoloso con Oyarzabal al minuto 82, il tiro dello spagnolo è parato egregiamente da Courtois, ma il goal è nell'aria. Il raddoppio arriva infatti quattro giri d'orologio più tardi con Barrenetxea, che piomba su un pallone vagante all'interno dell'area e batte il portiere con un tiro all'angolino basso di sinistra.