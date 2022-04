Real Sociedad-Barcellona, probabili formazioni: Dubbio Depay-Aubameyang. C’è Torres

Queste le probabili formazioni del match di Liga in programma alle 21.30 all'Estadio Municipal de Anoeta tra Real Sociedad e Barcellona

Sfida importantissima in chiave Europa tra Real Sociedad e Barcellona, che andrà in scena alle 21.30 all'Estadio Municipal de Anoeta e che potrebbe essere il crocevia per una delle due formazioni. Con una sconfitta si rischierebbe di essere vulnerabili ad un eventuale sorpasso.

La sconfitta decisamente a sorpresa contro il Cadice ha rimesso in discussione lo stato di forma del Barcellona, il quale aveva raccolto una striscia positiva di risultati che aveva permesso ai blaugrana di tornare in zona Champions dopo un inizio di campionato disastroso per uno dei club più importanti del mondo. L'obiettivo di Xavi è dunque quello di assicurarsi un posto alla prossima competizione europea, tallonando Atletico Madrid, Siviglia, Betis e la stessa Real Sociedad. Da non sottovalutare la formazione di casa che dovrà difendere a tutti i costi almeno il sesto posto che consentirebbe una qualificazione alla prossima Conference League.

Per il Barcellona saranno assenti Sergi Roberto, Ansu Fati, Samuel Umtiti e Pedri, mentre per la Real Sociedad gli indisponibili sono Ander Barrenetxea, Nacho Monreal, Mikel Oyarzabal e Carlos Fernandez. In attacco Xavi è abbastanza certo di puntare su Dembelé e Ferran Torres sulle fasce ma per il centravanti ha il dubbio tra Aubameyang e Depay.

Queste le probabili formazioni del match in programma alle 21.30 all'Estadio Municipal de Anoeta:

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Merino, Zubimendi, Rafinha; Portu; Isak, Sorloth. Allenatore: Alguacil.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Dest, Garcia, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Gavi; Dembele, Depay, Torres. Allenatore: Xavi.

Questa la classifica della Liga: