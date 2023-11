Real Sociedad-Barcellona, probabili formazioni: c’è Lewandowski, Oyarzabal dal 1′

E' una delle sfide più interessanti del weekend. Alle ore 21:00, all'Estadio Municipalde Anoeta, la Real Sociedad ospiterà il Barcellona in occasione del match valevole per la dodicesima giornata della Liga . Sono cinque i punti che separano le due compagini, che occupano rispettivamente il quinto e quarto posto in classifica, all'inseguimento di Girona e Real Madrid .

Reduce dalla deludente sconfitta rimediata in campionato contro la squadra di Carlo Ancelotti, il Barça ha conquistato fin qui ventiquattro punti. Frutto di sette vittorie, tre pareggi ed il ko in occasione del Clasico, che potrebbero lasciare più di qualche strascico dal punto di vista psicologico. Ventitré i gol all'attivo, dodici le reti subite in undici partite. Sono diciannove, invece, i punti messi in cassaforte dai padroni di casa, che lo scorso weekend ha pareggiato per 2-2 contro il Rayo Vallecano. Un pari seguito dal successo in Coppa del Re sul campo del Buñol. Uno score frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e due ko. Venti le reti siglate fin qui, quattordici i gol incassate. Se dovesse battere la formazione di Xavi, la Real Sociedad si candiderebbe per la corsa alla prossima Champions League.