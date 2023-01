Real Sociedad-Athletic Bilbao, probabili formazioni: Imanol sfida Valverde

Sale l’attesa per l’anticipo del sabato di Liga che vedrà protagoniste Real Sociedad e Athletic Bilbao, pronte ad affrontarsi nella gara valida per la diciassettesima giornata di campionato in programma sabato 14 gennaio alle 21:00. Un...

Sale l'attesa per l’anticipo del sabato di Liga che vedrà protagoniste Real Sociedad e Athletic Bilbao, pronte ad affrontarsi nella gara valida per la diciassettesima giornata di campionato in programma sabato 14 gennaio alle 21:00. Un impegno importantissimo in chiave classifica tra due squadre distanti appena sei lunghezze. La formazione di Imanolè, dopo il successo contro l'Almeria, ha consolidato il terzo posto e punta a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Ad attenderli ci saranno gli uomini di Valverde, reduci da due pareggi a reti bianche conquistate contro Betis e Osasuna, e attualmente settimi.

Tutte le partite del campionato spagnolo sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN con un abbonamento a 29,99 euro al mese – 39,99 per la versione Plus. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Reduci da una striscia di sette risultati utili consecutivi, i padroni di casa sono pronti ad affidare le redini del centrocampo al MagoDavid Silva. Valverde, imbattuto da sei gare ufficiali, è pronto ad affidarsi alla coppia di fratelli Inaki e Nico Williams sulle fasce.

Di seguito, le probabili formazioni:

REAL SOCIEDAD (4-1-3-2): Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi; B. Mendez, D. Silva, Merino; Sorloth, Kubo. Allenatore: Imanol Alguacil

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): U. Simon; de Marcos, Vivian, Alvarez, Yuri B.; Vesga, Zarraga; I. Williams, Sancet, N. Williams; Guruzeta. Allenatore: Ernesto Valverde