Real Madrid, Zidane: “Voglio vincere, sarà la prova più dura. Su Bale…”

Il Real Madrid si prepara alla sfida di domani contro il Villareal.

Zinedine Zidane, coach dei blancos, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al finale di stagione, esprimendosi sulle prossime gare, fondamentali per la vittoria del titolo di Liga: “Due pareggi? No, preferisco vincere. Pensiamo alla partita di domani, giocheremo alla morte come facciamo sempre e come sicuramente farà il Villarreal“.

Una gara importante quella di domani che deciderà le sorti della stagione per i madrileni: “Sarà la prova più dura, sono una grande squadra”.

Su Hazard e Bale: “Eden Sembra aver superato il fastidio. Io mi sento motivato all’interno del club. Fate sempre la stessa domanda. A noi interessa la partita, come interessa a Gareth“.